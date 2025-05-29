На Сумщині продовжуються бої на окремих ділянках кордону

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Сумщині продовжуються активні бойові дії на окремих ділянках кордону, повідомив глава обласної адміністрації Олег Григоров.

"Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад", – розповів посадовець.

За його словами, росіяни діють малими групами (таку тактику вони й раніше застосовували на цьому напрямку), намагаються проникати у прикордонні села та закріпитися.

Григоров зауважив, що ситуація на лінії боєзіткнення постійно змінюється: "Десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій".

Чиновник зазначив, що задля посилення захисту людей і територій обладміністрація спільно з військовими "реалізовує комплекс заходів для ефективної протидії ворогу".

Також посадовець закликав мешканців прикордоння не зволікати з евакуацією. За його даними, впродовж останньої доби з прикордонних громад Сумщини було евакуйовано 50 осіб.

"Шановні жителі області, прошу вас не піддаватися ворожим інформаційним впливам. Зберігайте пильність і довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації", – підсумував Григоров.

Український аналітичний проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: росіяни контролюють 93,11 квадратного кілометра, сіра зона – 72,94 км кв.

Мапа: Deepstate