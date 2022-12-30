В связи с непрекращающимися атаками. Британия анонсировала новый пакет помощи Украине

Минобороны Великобритании в связи с непрекращающимися ракетными атаками России на украинскую гражданскую инфраструктуру анонсировало новый пакет помощи для разминирования и обезвреживания взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"На протяжении всей этой войны Кремль цинично целился по гражданской инфраструктуре Украины. При этом он утверждал, что будет наносить исключительно "хирургические удары" по военным объектам", – говорится в Twitter Минобороны Британии.

В пресс-службе министерства уточнили, что Украина получит более 1000 металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

29 декабря Россия выпустила более 69 ракет по Украине, 54 сбила ПВО.

Над Киевом сбито 16 ракет. Обломки одной из них повредили частный дом и автомобиль в Дарницком районе, пострадали три человека.

В ночь на 30 декабря армия России атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136, но противовоздушная оборона отбила удар.

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Вадим Ребрина

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