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В связи с непрекращающимися атаками. Британия анонсировала новый пакет помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:03
В связи с непрекращающимися атаками. Британия анонсировала новый пакет помощи Украине - Фото
Риши Сунак (фото - ЕРА)

Минобороны Великобритании в связи с непрекращающимися ракетными атаками России на украинскую гражданскую инфраструктуру анонсировало новый пакет помощи для разминирования и обезвреживания взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"На протяжении всей этой войны Кремль цинично целился по гражданской инфраструктуре Украины. При этом он утверждал, что будет наносить исключительно "хирургические удары" по военным объектам", – говорится в Twitter Минобороны Британии.

В пресс-службе министерства уточнили, что Украина получит более 1000 металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

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Вадим Ребрина
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Великобритания кремль ракетный удар
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