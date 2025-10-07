В центре Париже возле резиденции премьера прогремел взрыв – видео

Возле резиденции премьера Лекорню в Париже прогремел взрыв и загорелся грузовик

Себастьян Лекорню (фото - EPA)

В центре Парижа 7 октября вспыхнул грузовой автомобиль неподалеку от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, который ранее подал в отставку. Там также прогремел взрыв, сообщает издание Le Parisien.

Взрыв произошел во время запланированной встречи премьера Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока. На встрече присутствовали Эдуар Филипп, председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве и председатель Сената Жерар Ларше.

По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва.

Отмечается, что в результате взрыва загорания баллонов не произошло. По информации пожарной службы, причиной звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.

Фургон, который загорелся, принадлежит компании Cielis, ответственной за общественное освещение в Париже. По словам пожарного, оборудование компании, которое использовалось для обнаружения коротких замыканий, загорелось и пламя распространилось по всему грузовику.

Вокруг автомобиля установили периметр безопасности. Огонь не распространился на соседние дома, никто не пострадал.

