У центрі Парижа поблизу резиденції премʼєра пролунав вибух – відео

Біля резиденції прем'єр-міністра Лекорню в Парижі прогримів вибух і спалахнула вантажівка

Себастьян Лекорню (фото - EPA)

В центрі Парижа 7 жовтня спалахнув вантажний автомобіль неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, який раніше подав у відставку. Там також пролунав вибух, повідомляє видання Le Parisien.

Вибух стався під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Піве та голова Сенату Жерар Ларше.

За даними поліції, всередині знаходилися балони з газом, що викликало побоювання з приводу можливого вибуху.

Зазначається, що внаслідок вибуху загоряння балонів не сталося. За інформацією пожежної служби причиною звуку вибуху стали невеликі аерозольні балончики, а не газ.

Фургон, який загорівся, належить компанії Cielis, відповідальній за громадське освітлення в Парижі. За словами пожежника, обладнання компанії, яке використовувалося для виявлення коротких замикань, загорілося, і полум'я поширилося всією вантажівкою.

Навколо автомобіля встановили периметр безпеки. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025