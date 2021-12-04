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В Турции говорят, что лучше стран Запада подходят на роль посредника между Украиной и РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 23:14
В Турции говорят, что лучше стран Запада подходят на роль посредника между Украиной и РФ - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Украины)

Многие страны Запада нет имеют таких конструктивных связей с Россией, как Турция, поэтому Анкара лучше подходит на роль посредника между Украиной и РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Анадолу.

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Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между ними, отметил он.

По словам Калына, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении посредничества от Реджепа Эрдогана.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то... Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада нет имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", – сказал Калын.

"Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", – пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

Калын подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне на Донбассе.

"Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция, и лично президент Эрдоган, готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", – отметил он.

  • Существующие посреднические площадки в переговорах Украины и России, минский и нормандский форматы, "находятся в коме", как недавно в интервью Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
  • 29 ноября 2021 года Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество на фоне активности российских войск возле украинских границ. 
  • В МИД РФ заявили, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может идти речи. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры Турция реджеп эрдоган
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