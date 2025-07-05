В Турции задержаны три оппозиционных мэра – подозревают в коррупции

Оппозиция называет кампанию против себя политически мотивированной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Турецкая полиция задержала трех оппозиционных мэров и других чиновников в рамках расследования о коррупции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное медиа Anadolu.

Представители Республиканской народной партии (РНП) Зейдан Каралар, Мухиттин Бочек и Абдурахман Тутдере – мэры Аданы, Анталии и Адыямана соответственно – были взяты под стражу в субботу, 5 июля. Обыски у чиновников являются продолжением предыдущих расследований о возможном взяточничестве в администрациях, возглавляемых оппозиционной партией.

Анталия и Адана входят в число 10 крупнейших городов Турции по численности населения.