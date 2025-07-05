В Турции задержаны три оппозиционных мэра – подозревают в коррупции
Турецкая полиция задержала трех оппозиционных мэров и других чиновников в рамках расследования о коррупции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное медиа Anadolu.
Представители Республиканской народной партии (РНП) Зейдан Каралар, Мухиттин Бочек и Абдурахман Тутдере – мэры Аданы, Анталии и Адыямана соответственно – были взяты под стражу в субботу, 5 июля. Обыски у чиновников являются продолжением предыдущих расследований о возможном взяточничестве в администрациях, возглавляемых оппозиционной партией.
Анталия и Адана входят в число 10 крупнейших городов Турции по численности населения.
Кампания против оппозиции началась в марте с ареста по делу о "коррупции и пособничестве террористической группировке" мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Задержание политика вызвало массовые протесты и потрясения на финансовых рынках.
С тех пор преследования расширились и на других оппозиционных чиновников, а также журналистов, YouTube-блогеров, бизнес-ассоциации и других несогласных.
Депутаты от оппозиции заявляют, что эти дела носят политический характер. Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая Эрдоганом, утверждает, что судебная система действует независимо.
"РНП рассматривает возможность уличных протестов вместо того, чтобы вносить свой вклад в политику страны. Подождите и наберитесь терпения ради независимого правосудия", – заявил турецкий президент в пятницу.
В субботу утром, после задержаний, глава оппозиционной политсилы Озгюр Озел созвал заседание руководства партии.
Массовые задержания угрожают отменить историческую победу Республиканской народной партии над политсилой Эрдогана на местных выборах 2024 года, когда оппозиция получила контроль почти над всеми крупными городами, включая Стамбул, столицу Анкару и Измир, отмечает Bloomberg.
- Во время мартовских протестов Еврокомиссия призвала Турцию "поддерживать демократические ценности" на фоне усиления репрессий со стороны властей против оппозиции и свободных СМИ.