У Туреччині затримали трьох опозиційних мерів – підозрюють у корупції
Турецька поліція затримала трьох опозиційних мерів та інших чиновників у межах розслідування про корупцію, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на турецьке державне медіа Anadolu.
Представники Республіканської народної партії (РНП) Зейдан Каралар, Мухіттін Бочек і Абдуррахман Тутдере – мери Адани, Анталії та Адиямана відповідно – були взяті під варту у суботу 5 липня. Обшуки у посадовців є продовженням попередніх розслідувань щодо можливого хабарництва в адміністраціях, які очолює опозиційна політсила.
Анталія та Адана входять до числа 10 найбільших міст Туреччини за чисельністю населення.
Кампанія проти опозиції розпочалась у березні з арешту щодо справи про "корупцію й пособництво терористичній групі" мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного конкурента президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Затримання політика викликало масові протести та сколихнуло фінансові ринки.
З того часу переслідування розширились і на інших опозиційних посадовців, а також журналістів, Youtube-блогерів, бізнес-асоціації та інших незгодних.
Опозиційні депутати заявляють, що ці справи є політично мотивовані. Очолювана Ердоганом Партія справедливості та розвитку (ПСР) говорить, що судова система діє незалежно.
"РНП розглядає можливість вуличних протестів замість того, щоб робити свій внесок у політику країни. Чекайте й наберіться терпіння задля незалежного правосуддя", – заявив турецький президент у п'ятницю.
У суботу вранці, після затримань, глава опозиційної політсили Озгюр Озел скликав засідання керівництва партії.
Масові затримання загрожують скасувати історичну перемогу Республіканської народної партії над політсилою Ердогана під час місцевих виборів 2024-го, коли опозиція отримала контроль над майже всіма великими містами, включно зі Стамбулом, столицею Анкарою та Ізміром, зауважує Bloomberg.
- Під час березневих протестів Єврокомісія закликала Туреччину "підтримувати демократичні цінності" на тлі посилення владою країни репресій проти опозиції та вільних медіа.