У Туреччині затримали трьох опозиційних мерів – підозрюють у корупції

Опозиція називає кампанію проти себе політично мотивованою

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Турецька поліція затримала трьох опозиційних мерів та інших чиновників у межах розслідування про корупцію, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на турецьке державне медіа Anadolu.

Представники Республіканської народної партії (РНП) Зейдан Каралар, Мухіттін Бочек і Абдуррахман Тутдере – мери Адани, Анталії та Адиямана відповідно – були взяті під варту у суботу 5 липня. Обшуки у посадовців є продовженням попередніх розслідувань щодо можливого хабарництва в адміністраціях, які очолює опозиційна політсила.

Анталія та Адана входять до числа 10 найбільших міст Туреччини за чисельністю населення.

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Кампанія проти опозиції розпочалась у березні з арешту щодо справи про "корупцію й пособництво терористичній групі" мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного конкурента президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Затримання політика викликало масові протести та сколихнуло фінансові ринки.

З того часу переслідування розширились і на інших опозиційних посадовців, а також журналістів, Youtube-блогерів, бізнес-асоціації та інших незгодних.

Опозиційні депутати заявляють, що ці справи є політично мотивовані. Очолювана Ердоганом Партія справедливості та розвитку (ПСР) говорить, що судова система діє незалежно.

"РНП розглядає можливість вуличних протестів замість того, щоб робити свій внесок у політику країни. Чекайте й наберіться терпіння задля незалежного правосуддя", – заявив турецький президент у п'ятницю.

У суботу вранці, після затримань, глава опозиційної політсили Озгюр Озел скликав засідання керівництва партії.

Масові затримання загрожують скасувати історичну перемогу Республіканської народної партії над політсилою Ердогана під час місцевих виборів 2024-го, коли опозиція отримала контроль над майже всіма великими містами, включно зі Стамбулом, столицею Анкарою та Ізміром, зауважує Bloomberg.

Під час березневих протестів Єврокомісія закликала Туреччину "підтримувати демократичні цінності" на тлі посилення владою країни репресій проти опозиції та вільних медіа.