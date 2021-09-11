В Украине есть, как минимум, два-три аграрных олигарха – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что из-за отсутствия рынка земли в Украине появились "два-три олигарха в аграрной сфере". Об этом он сказал в своем выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии.

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"Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные, скажем так, банки, пользовались возможностью, коррумпировали Верховную Раду, и она постоянно отказывала в вопросе свободной продажи земли. В конце концов это произошло... Но мы имеем сегодня, как минимум, двух-трех олигархов именно в аграрной сфере", — сказал он.

Данилов отметил, что эти олигархи "построили свою систему" именно благодаря отсутствию рынка земли в Украине.

Вадим Ребрина

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