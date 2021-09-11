В Украине есть, как минимум, два-три аграрных олигарха – Данилов
11.09.2021, 17:35
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что из-за отсутствия рынка земли в Украине появились "два-три олигарха в аграрной сфере". Об этом он сказал в своем выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии.
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"Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные, скажем так, банки, пользовались возможностью, коррумпировали Верховную Раду, и она постоянно отказывала в вопросе свободной продажи земли. В конце концов это произошло... Но мы имеем сегодня, как минимум, двух-трех олигархов именно в аграрной сфере", — сказал он.
Данилов отметил, что эти олигархи "построили свою систему" именно благодаря отсутствию рынка земли в Украине.
- 2 июня президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.
- 6 сентября стало известно, что к законопроекту подано 1257 правок.
- Вчера, 10 сентября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил "законопроект об олигархах" в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертном заключении. Он объяснил это тем, что к нему обратилась омбудсмен Людмила Денисова с предостережением о возможном нарушении прав человека в результате принятия этого законопроекта. Глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что фракция считает нецелесообразным отправлять законопроект в Венецианскую комиссию до его принятия во втором чтении.
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