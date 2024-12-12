В Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили спикера Госдумы России Володина

Российский чиновник признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Вячеслав Володин (Фото: ресурс оккупантов)

Главу Госдумы России Вячеслава Володина в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Российский чиновник признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Володина, являющегося членом правящей партии "Единая Россия", избрали спикером Госдумы РФ в октябре 2016 года. Он внесен в санкционный список Европейского Союза, Канады, Черногории, Исландии, Норвегии, Албании, Лихтенштейна, США, Австралии, Японии, Великобритании и Швейцарии.

15 февраля 2022 года Володин председательствовал на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, вносил этот вопрос в повестку дня, контролировал голосование и поддержал постановление о соответственном обращении.

А уже 22 февраля проголосовал за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими ДНР и ЛНР.

Это решение Россия использовала как формальное основание для начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

30 сентября 2024 года двух жителей Запорожья признали виновными в государственной измене. Они следили за местами пребывания и перемещения военных, а также готовили теракты.

27 ноября бывший нардеп Царев получил восемь лет тюрьмы за финансирование вооруженной агрессии РФ.