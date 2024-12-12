В Україні до 15 років тюрми заочно засудили спікера Держдуми Росії Володіна

Російського посадовця визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

В'ячеслав Володін (Фото: ресурс окупантів)

Голову Держдуми Росії В’ячеслава Володіна в Україні засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Російського посадовця визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Володіна, який є членом керівної партії "Єдина Росія", обрали спікером Держдуми РФ у жовтні 2016 року. Він внесений до санкційного списку Європейського Союзу, Канади, Чорногорії, Ісландії, Норвегії, Албанії, Ліхтенштейна, США, Австралії, Японії, Великої Британії та Швейцарії.

15 лютого 2022 року Володін головував на засіданні Держдуми, де розглядалося питання щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, вносив це питання до порядку денного, контролював голосування та підтримав постанову про відповідне звернення.

А вже 22 лютого проголосував за ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними ДНР та ЛНР.

Це рішення Росія використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

30 вересня 2024 року двох мешканців Запоріжжя визнали винними у державній зраді. Вони стежили за місцями перебування та переміщенням військових, а також готували теракти.

27 листопада колишній нардеп Царьов отримав вісім років тюрми за фінансування збройної агресії РФ.