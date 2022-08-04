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Впервые с 24 февраля в Украине пошла волна "минирований" вокзалов, рынков и ТЦ

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:59
Впервые с 24 февраля в Украине пошла волна
Вокзал в Ровно после сообщения о минировании (Фото: Нацполиция)

В ряде городов Украины поступили сообщения о минировании инфраструктурных объектов, специальные службы ищут взрывчатку и эвакуируют людей. Об этом сообщают местные городские головы и военные администрации.

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В Тернополе сообщили о минировании вокзала и центрального универмага, в Ровно также сообщили о минировании вокзала и улицы, людей эвакуировали для проверки. 

В Виннице "заминировали" центральный рынок и вокзал, в Кропивницком поступило сообщение о минировании центрального рынка. В Хмельницком "заминировали" автовокзал, овощной рынок и железнодорожный вокзал. 

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил, что в Тернополе не подтвердилась информация о минировании.  

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Дмитрий Гриниченко
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