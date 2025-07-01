В Украине отменено 445 решений по инвалидности у чиновников: почти половине сменили группу
По состоянию на июнь 2025 года в Украине отменено 445 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам – более чем половине из них изменили группу инвалидности. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
В общей сложности проверки касаются 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов – информацию предоставили Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
Центр оценки функционального состояния человека, который заменил МСЭК, уже рассмотрел 1692 дела, еще 423 человека вызвали на повторное обследование.
В результате проверки уже отменено 445 решений МСЭК: в 286 случаях приняты новые решения, в частности, об изменении группы инвалидности (226 случаев) или срока установления инвалидности (60 случаев), сообщили в МОЗ.
В феврале ведомство сообщало об отмене 281 решения МСЭК – то есть за четыре месяца стало на 164 дела больше.
По данным Министерства, наибольшее количество чиновников, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:
→ Государственную таможенную службу – 810 дел, из них рассмотрено 369, 129 решений отменено, 78 изменено;
→ По налоговым делам – 518 дел, рассмотрено 291, отменено 90 решений, изменено 64;
→ органы прокуратуры – 448 дел, 203 уже рассмотрено, 80 решений отменено, 45 изменено и еще 121 человек вызван на повторное обследование.
- Государство ликвидировало систему МСЭК 31 декабря 2024-го после того, как с октября правоохранители начали массово вручать чиновникам этих Комиссий подозрения в незаконном обогащении и коррупции, а также после скандала с фейковыми инвалидностями прокуроров в Хмельницкой области.