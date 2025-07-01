В Украине отменено 445 решений по инвалидности у чиновников: почти половине сменили группу

Наибольшее количество отмен приходится на таможню, налоговую службу и прокуратуру

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По состоянию на июнь 2025 года в Украине отменено 445 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам – более чем половине из них изменили группу инвалидности. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В общей сложности проверки касаются 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов – информацию предоставили Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.