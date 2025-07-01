В Україні скасовано 445 рішень щодо інвалідності у чиновників – майже половині змінили групу

Найбільше скасувань у митниці, податкової та прокуратури

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В Україні скасовано 445 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності чиновникам – більш ніж половині змінили групу інвалідності. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Загалом перевірки стосуються 2630 справ посадовців з більш ніж 70 державних органів – інформацію надали Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Центр оцінювання функціонального стану особи, який замінив МСЕК, уже розглянув 1692 справи, ще 423 людини викликали на дообстеження.

У результаті перевірки 445 рішень МСЕК вже скасували: у 286 випадках ухвалено нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності (226 випадки) або терміну встановлення інвалідності (60 випадків), розповіли в МОЗ.

У лютому відомство повідомляло про скасування 281 рішення МСЕК – тобто за чотири місяці стало на 164 справ більше.

За даними міністерства, найбільша кількість чиновників, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка припадає на:

→ Державну митну службу – 810 справ, 369 з них розглянуто, 129 рішень скасовано, 78 змінено;

→ Податкову – 518 справ, 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, змінено 64;

→ Органи прокуратури – 448 справ, 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано, 45 змінено й ще 121 особу викликали на дообстеження.