В Україні скасовано 445 рішень щодо інвалідності у чиновників – майже половині змінили групу
В Україні скасовано 445 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності чиновникам – більш ніж половині змінили групу інвалідності. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Загалом перевірки стосуються 2630 справ посадовців з більш ніж 70 державних органів – інформацію надали Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.
Центр оцінювання функціонального стану особи, який замінив МСЕК, уже розглянув 1692 справи, ще 423 людини викликали на дообстеження.
У результаті перевірки 445 рішень МСЕК вже скасували: у 286 випадках ухвалено нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності (226 випадки) або терміну встановлення інвалідності (60 випадків), розповіли в МОЗ.
У лютому відомство повідомляло про скасування 281 рішення МСЕК – тобто за чотири місяці стало на 164 справ більше.
За даними міністерства, найбільша кількість чиновників, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка припадає на:
→ Державну митну службу – 810 справ, 369 з них розглянуто, 129 рішень скасовано, 78 змінено;
→ Податкову – 518 справ, 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, змінено 64;
→ Органи прокуратури – 448 справ, 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано, 45 змінено й ще 121 особу викликали на дообстеження.
- Держава ліквідувала систему МСЕК 31 грудня 2024-го після того, як з жовтня правоохоронці почали масово вручати чиновникам цих Комісій підозри у незаконному збагаченні та корупції, а також після скандалу з фейковими інвалідностями прокурорів у Хмельницькій області.