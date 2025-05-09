В Украине резко возросло количество жертв из-за ударов РФ баллистикой по городам – ООН

Тенденция к увеличению атак на крупные украинские города сохраняется, отметили в организации

Место атаки детской площадки в Кривом Роге (Фото: ГСЧС)

Апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за более чем полгода мониторинга из-за увеличения российских атак баллистическими ракетами по крупным городам Украины. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.

Согласно ежемесячному докладу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в апреле погибли по меньшей мере 209 мирных жителей, а 1146 получили ранения. Это самое большое количество жертв с сентября 2024 года.

"Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков – все города подверглись разрушительным атакам, в результате которых десятки человек погибли или были ранены", – сказал глава миссии Даниэль Белл.

По его словам, одной из главных причин резкого роста жертв среди гражданского населения стало увеличение использования Россией баллистических ракет в крупных городах Украины.

В ООН подчеркнули, что атаки на общественные места, где обычно собираются семьями, привели к множеству жертв среди детей. В апреле погибли по меньшей мере 19 детей и 78 получили ранения, что является самым большим подтвержденным количеством жертв за месяц среди детей с июня 2022 года.

Также к большому количеству жертв приводят атаки беспилотников малой дальности вблизи линии фронта. Большинство таких нападений происходит в Херсонской области.

По данным мониторинговой миссии, высокое количество жертв среди гражданского населения в апреле отражает более широкую тенденцию к увеличению жертв среди гражданского населения в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

В период с января по апрель 2025 года погибли 664 гражданских лица и были ранены 3425, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как отметили в ООН, в мае тенденция увеличения атак на крупные украинские города сохраняется.