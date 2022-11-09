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В Украине создадут штаб для информирования мира о нарушении россиянами прав человека

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 14:21
В Украине создадут штаб для информирования мира о нарушении россиянами прав человека - Фото
Фото: ОП

Представители украинских и международных правозащитных организаций приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который будет на регулярной основе обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во встрече правозащитников принял участие руководитель ОП Андрей Ермак. Она была посвящена вопросам обеспечения прав украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых РФ.

Ермак отметил, что Международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от России предоставления доступа к местам содержания украинских пленников.

"По предложению Андрея Ермака, участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который будет на регулярной основе обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии", – говорится в сообщении.

Руководитель ОП призвал украинские и международные правозащитные организации приобщаться к работе штаба.

Он будет работать непрерывно и станет площадкой для информационной поддержки украинских пленных, которых удерживает российский агрессор.

Ермак также предложил создать интерактивную выставку, посвященную проблематике украинских пленных, удерживаемых Россией. По словам Ермака, в работе выставки смогут участвовать украинцы, освобожденные из плена, и родственники пленных.

  • 13 октября Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.
  • 14 октября Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".
  • Украина давала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке, но представители МККК так и не приехали на линию разграничения.

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Вадим Ребрина
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