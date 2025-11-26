В Украине уволили 74 прокуроров с фейковыми инвалидностями. Кравченко пообещал приговоры
Десятки прокуроров со статусом инвалидности уже уволены из органов прокуратуры в результате проверки. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
"Долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуированной. Кто-то не хотел замечать проблему. Кто-то считал ее "мелкой". Кто-то пользовался возможностью", – написал генпрокурор.
Он добавил, что его позиция другая. Она заключается в том, чтобы разобраться и принять взвешенно справедливое решение. Именно поэтому после его назначения все прокуроры со статусом инвалидности были направлены на комплексную проверку в квалификационно-дисциплинарную комиссию.
Кравченко уточнил, что по результатам ее работы 74 прокурора уволены из органов прокуратуры, 66 – уволены с административных должностей. Еще 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.
Он отметил, что несмотря на ожидания "общества жестких и резких шагов, мы разбираемся с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом".
"Относительно фейковых инвалидностей. Я убежден: одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор. Несколько дел уже в суде", – акцентировал генпрокурор, вспомнив заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.
И теперь еще один прокурор будет отвечать перед судом, отметил Кравченко. По его словам, после восьми лет работы следователем в Черкассах он в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. И параллельно оформил себе инвалидность.
"Быстро, без осмотра, без личного присутствия МСЭК установила ему II группу с "потерей 80% трудоспособности". Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на содержании государства. В сентябре все участники схемы, и прокурор, и чиновники МСЭК, получили подозрения. Теперь суд", – написал генпрокурор, добавив, что это о честности, которая начинается внутри самой системы.
- В июле Кравченко сообщил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров проверит более трех сотен работников ведомства со статусом инвалидности.
- По состоянию на август в результате проверок уже отменены более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов.
Комментарии (0)