В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковими інвалідностями. Кравченко пообіцяв вироки

Кілька справ щодо працівників, які незаконно отримали статус інвалідності, уже в суді, заявив генпрокурор

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Десятки прокурорів зі статусом інвалідності вже звільнили з органів прокуратури в результаті перевірки. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю", – написав генпрокурор.

Він додав, що його позиція інша. Вона полягає в тому, щоб розібратися й ухвалити зважено справедливе рішення. Саме тому після його призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Кравченко уточнив, що за результатами її роботи 74 прокурори звільнені з органів прокуратури, 66 – звільнені з адміністративних посад. Ще 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Він зазначив, що попри очікування "суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом".

"Щодо фейкових інвалідностей. Я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться. Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді", – акцентував генпрокурор, згадавши заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом, зазначив Кравченко. За його словами, після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно оформив собі інвалідність.

"Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому II групу із "втратою 80% працездатності". П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд", – написав генпрокурор, додавши, що це про чесність, яка починається всередині самої системи.