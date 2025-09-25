ДБР: Викрито прокурора, який за сприяння лікарів оформив фейкову інвалідність

Співробітник Черкаської прокуратури за п'ять років незаконно отримав 532 000 грн пенсії, заявили правоохоронці

Медик (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Правоохоронці викрили у Черкаській області прокурора, який, за версією слідства, за сприяння медиків оформив собі інвалідність. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Затримано співробітника Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад пів мільйона гривень.

Прокурору допомагали три члени обласної МСЕК. У 2019 році вони свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнозів та ступеня порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію з інвалідності. За п'ять років він отримав 532 000 грн.

Крім цього, у межах розслідування "справ Майдану" встановлено, що цей самий прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.

Прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкримінують зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення та шахрайство.

ОГП уточнив, що підозри були вручені в середу, 24 вересня.

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.