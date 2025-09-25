ГБР: Разоблачен прокурор, который при содействии врачей оформил фейковую инвалидность

Сотрудник Черкасской прокуратуры за пять лет незаконно получил 532 000 грн пенсии, заявили правоохранители

Медик (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правоохранители разоблачили в Черкасской области прокурора, который, по версии следствия, при содействии медиков оформил себе инвалидность. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Задержан сотрудник Черкасской окружной прокуратуры, который с помощью должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно оформил себе вторую группу инвалидности и получил выплаты от государства на более чем полмиллиона гривен.

Прокурору помогали три члена областной МСЭК. В 2019 году они сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозов и степени нарушения здоровья для оформления инвалидности.

На основании сфальсифицированных документов председатель комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку об утрате трудоспособности. На самом деле объективные результаты обследований не давали оснований для установления инвалидности.

Получив фиктивные бумаги, прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности. За пять лет он получил 532 000 грн.

Кроме этого, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах.

Прокурору, председателю МСЭК и трем членам комиссии инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог и мошенничество.

ОГП уточнил, что подозрения были вручены в среду, 24 сентября.

Им грозит до восьми лет лишения свободы.