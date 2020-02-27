В Украине запретили три российских телеканала

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В Украине запретили ретрансляцию российских телеканалов Еврокино, ТОПШОП ТВ и Зоопарк. Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ - русский.

Обосновывая свое решение о запрете, Нацсовет ссылается на решение СНБО о чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией от 2015 года и Доктрину информационной безопасности Украины.

Трансляция значительной части российских каналов в Украине запрещена с весны 2014 года. Также под запрет попали фильмы, которые "прославляют российских военных и спецслужбы", и российские деятели культуры, которые поддерживают политику России в отношении Украины, в частности - аннексию Крыма.

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