В Украину вернулся британец Шон Пиннер. Он защищал Мариуполь и был в плену России — фото
В Киев приехал британец Шон Пиннер, который защищал Мариуполь и был в плену российских оккупантов. Об этом он сообщил в Facebook.
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По его словам, он встретился с другими украинскими воинами, которые защищали Мариуполь.
"Мы не виделись с 24 февраля. Эмоционально, радостно и много пива", — написал Пиннер.
Он отметил, что ему подарили новый берет украинской морской пехоты — старый отобрали террористы ДНР, когда он был в плену.
Во время обороны Мариуполя оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда". Позже они вернулись в Британию по обмену.
- 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.
- 26 ноября были освобождены 12 украинцев - защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС.
- 1 декабря по результатам обмена из плена оккупантов возвращены еще 50 защитников Украины.
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