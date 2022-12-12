В Украину вернулся британец Шон Пиннер. Он защищал Мариуполь и был в плену России — фото

В Киев приехал британец Шон Пиннер, который защищал Мариуполь и был в плену российских оккупантов. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, он встретился с другими украинскими воинами, которые защищали Мариуполь.

"Мы не виделись с 24 февраля. Эмоционально, радостно и много пива", — написал Пиннер.

Он отметил, что ему подарили новый берет украинской морской пехоты — старый отобрали террористы ДНР, когда он был в плену.

Во время обороны Мариуполя оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда". Позже они вернулись в Британию по обмену.

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Дмитро Гриниченко

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