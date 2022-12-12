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В Украину вернулся британец Шон Пиннер. Он защищал Мариуполь и был в плену России — фото

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12.12.2022, 10:42
В Украину вернулся британец Шон Пиннер. Он защищал Мариуполь и был в плену России — фото - Фото
Шон Пиннер (Фото: Sean Pinner/Facebook)

В Киев приехал британец Шон Пиннер, который защищал Мариуполь и был в плену российских оккупантов. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, он встретился с другими украинскими воинами, которые защищали Мариуполь. 

"Мы не виделись с 24 февраля. Эмоционально, радостно и много пива", — написал Пиннер.

Он отметил, что ему подарили новый берет украинской морской пехоты — старый отобрали террористы ДНР, когда он был в плену. 

Во время обороны Мариуполя оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда". Позже они вернулись в Британию по обмену.

Шон Пиннер (второй слева) с защитниками Мариуполя в Киеве (Фото: Sean Pinner/Facebook)

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война мариуполь Шон Пиннер
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