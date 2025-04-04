В Венгрии хотят запретить митингующим перекрывать мосты
Правительство Венгрии планирует изменить закон и запретить протестующим блокировать мосты, чтобы защитить права тех, кто не протестует. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио.
"Свобода собраний важна... но ненормально, что в это время тысячи или десятки тысяч людей стоят в пробках", – сказал он.
На сегодняшний день в Венгрии решением суда разрешена блокировка мостов во время митингов и протестов. Чтобы это изменить, нужно принять новый закон.
"Судьи применяют закон, принятый правительством... Мы можем сделать одно: изменить закон, чтобы предотвратить блокировку нескольких мостов на основании решений суда", – сказал премьер.
В Будапеште на сегодняшний день функционируют 15 мостов через реку Дунай и его рукава. Из которых 11 автомобильных, два железнодорожных и еще два совмещенных. Протестующие перекрывают движение на мостах, чтобы привлечь внимание к своим требованиям.
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