В Венгрии хотят запретить митингующим перекрывать мосты

По словам Орбана, важно думать и о тех, кто не участвует в протестах

Протест в Будапеште (Иллюстративное фото: ЕРА)

Правительство Венгрии планирует изменить закон и запретить протестующим блокировать мосты, чтобы защитить права тех, кто не протестует. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио.

"Свобода собраний важна... но ненормально, что в это время тысячи или десятки тысяч людей стоят в пробках", – сказал он.

На сегодняшний день в Венгрии решением суда разрешена блокировка мостов во время митингов и протестов. Чтобы это изменить, нужно принять новый закон.

"Судьи применяют закон, принятый правительством... Мы можем сделать одно: изменить закон, чтобы предотвратить блокировку нескольких мостов на основании решений суда", – сказал премьер.

В Будапеште на сегодняшний день функционируют 15 мостов через реку Дунай и его рукава. Из которых 11 автомобильных, два железнодорожных и еще два совмещенных. Протестующие перекрывают движение на мостах, чтобы привлечь внимание к своим требованиям.