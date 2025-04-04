В Угорщині хочуть заборонити мітингувальникам перекривати мости
Уряд Угорщини планує змінити закон та заборонити протестувальникам блокувати мости, щоб захистити права тих, хто не протестує. На цьому наголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо.
"Свобода зборів важлива... але ненормально, що на цей час тисячі чи десятки тисяч людей стоять у пробках", – сказав він.
На сьогодні в Угорщині рішенням суду дозволено блокування мостів під час мітингів та протестів. Щоб це змінити, потрібно ухвалити новий закон.
"Судді застосовують закон, ухвалений урядом... Ми можемо зробити одне: змінити закон, щоб запобігти блокуванню кількох мостів на підставі рішень суду", – сказав прем'єр.
У Будапешті на сьогодні функціонують 15 мостів через річку Дунай та його рукави. З яких 11 автомобільних, два залізничні та ще два – поєднані. Протестувальники перекривають рух через мости, щоб привернути увагу до своїх вимог.
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