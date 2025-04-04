У Словаччині десятки тисяч людей знову протестували проти уряду Фіцо

Приводом для протесту став розгляд законопроєкту, який обмежує права неурядових організацій

Протест у Братиславі (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

У четвер, 3 квітня, у Братиславі, Кошице та чотирьох інших містах Словаччини пройшли мітинги проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, протестувальники вимагали відкликати законопроєкт уряду, що спрямований на обмеження прав неурядових організацій. Про це повідомляє Associated Press.

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Організатори багатотисячного мітингу в Братиславі заявили, що під час ухвалення законопроєкту уряд Фіцо надихався російським законодавством, яке "дає можливість ліквідувати громадський сектор і перетворити на злочинця кожного, хто не є лояльним до влади".

Згідно з аналізом некомерційної організації Via Iuris, законопроєкт порушує конституцію Словаччини та правила Європейського Союзу, а його метою є "стигматизація та обмеження діяльності громадських груп".

Протестувальники під час маршу скандували: "Ні російському закону" та "Свободу не віддамо".

Як повідомляє агентство, уряд Фіцо заявляє, що майбутній закон покликаний зробити прозорим фінансування та діяльність громадських формувань.

На п'ятницю, 4 квітня, також заплановані акції протесту у всій Словаччині та за кордоном.

Мітинги 3 квітня є частиною хвилі протестів, які почалися після поїздки прем'єра Фіцо до Москви для переговорів з диктатором Володимиром Путіним у грудні 2024 року.