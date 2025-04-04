У Словаччині десятки тисяч людей знову протестували проти уряду Фіцо
У четвер, 3 квітня, у Братиславі, Кошице та чотирьох інших містах Словаччини пройшли мітинги проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, протестувальники вимагали відкликати законопроєкт уряду, що спрямований на обмеження прав неурядових організацій. Про це повідомляє Associated Press.
Організатори багатотисячного мітингу в Братиславі заявили, що під час ухвалення законопроєкту уряд Фіцо надихався російським законодавством, яке "дає можливість ліквідувати громадський сектор і перетворити на злочинця кожного, хто не є лояльним до влади".
Згідно з аналізом некомерційної організації Via Iuris, законопроєкт порушує конституцію Словаччини та правила Європейського Союзу, а його метою є "стигматизація та обмеження діяльності громадських груп".
Протестувальники під час маршу скандували: "Ні російському закону" та "Свободу не віддамо".
Як повідомляє агентство, уряд Фіцо заявляє, що майбутній закон покликаний зробити прозорим фінансування та діяльність громадських формувань.
На п'ятницю, 4 квітня, також заплановані акції протесту у всій Словаччині та за кордоном.
Мітинги 3 квітня є частиною хвилі протестів, які почалися після поїздки прем'єра Фіцо до Москви для переговорів з диктатором Володимиром Путіним у грудні 2024 року.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.
- 21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але запланувала новий.
- 22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.
- 25 січня Зеленський підтримав багатотисячні протести проти уряду Фіцо, які охопили міста Словаччини 24 січня.