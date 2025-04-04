В Словакии десятки тысяч человек снова протестовали против правительства Фицо
В четверг, 3 апреля, в Братиславе, Кошице и четырех других городах Словакии прошли митинги против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо. В частности, протестующие потребовали отозвать законопроект правительства, направленный на ограничение прав неправительственных организаций. Об этом сообщает Associated Press.
Организаторы многотысячного митинга в Братиславе заявили, что при принятии законопроекта правительство Фицо вдохновлялось российским законодательством, которое "дает возможность ликвидировать общественный сектор и превратить в преступника каждого, кто не лоялен власти".
Согласно анализу некоммерческой организации Via Iuris, законопроект нарушает конституцию Словакии и правила Европейского Союза, а его целью является "стигматизация и ограничение деятельности общественных групп".
Протестующие во время марша скандировали: "Нет российскому закону" и "Свободу не отдадим".
Как сообщает агентство, правительство Фицо заявляет, что будущий закон призван сделать прозрачным финансирование и деятельность общественных формирований.
В пятницу, 4 апреля, также запланированы акции протеста по всей Словакии и за рубежом.
Митинги 3 апреля являются частью волны протестов, начавшихся после поездки премьера Фицо в Москву для переговоров с диктатором Владимиром Путиным в декабре 2024 года.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.
- 21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но запланировала новый.
- 22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. Политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.
- 25 января Зеленский поддержал многотысячные протесты против правительства Фицо, охватившие города Словакии 24 января.