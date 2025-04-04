В Словакии десятки тысяч человек снова протестовали против правительства Фицо

Протест в Братиславе (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

В четверг, 3 апреля, в Братиславе, Кошице и четырех других городах Словакии прошли митинги против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо. В частности, протестующие потребовали отозвать законопроект правительства, направленный на ограничение прав неправительственных организаций. Об этом сообщает Associated Press.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Организаторы многотысячного митинга в Братиславе заявили, что при принятии законопроекта правительство Фицо вдохновлялось российским законодательством, которое "дает возможность ликвидировать общественный сектор и превратить в преступника каждого, кто не лоялен власти".

Согласно анализу некоммерческой организации Via Iuris, законопроект нарушает конституцию Словакии и правила Европейского Союза, а его целью является "стигматизация и ограничение деятельности общественных групп".

Протестующие во время марша скандировали: "Нет российскому закону" и "Свободу не отдадим".

Как сообщает агентство, правительство Фицо заявляет, что будущий закон призван сделать прозрачным финансирование и деятельность общественных формирований.

В пятницу, 4 апреля, также запланированы акции протеста по всей Словакии и за рубежом.

Митинги 3 апреля являются частью волны протестов, начавшихся после поездки премьера Фицо в Москву для переговоров с диктатором Владимиром Путиным в декабре 2024 года.