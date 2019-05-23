В Верховном суде уже два иска о незаконности роспуска Рады

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 23 мая, в Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Второе заявление, как и первое, был подано физическим лицом, дело зарегистрировано под номером 9901/278/19, отмечают в суде. Имена подателей исков не названы.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

В суде пообещали информировать о дальнейших шагах в указанных делах.

Ранее сегодня сообщалось, что координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк (не путать с экс-министром финансов Александром Данилюком, - ред.) заявил, что обжаловал в Верховном суде указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. 23 мая указ вступил в силу.