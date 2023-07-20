В Воздушных силах ответили на слова топ-генерала США, что ПВО для Украины важнее F-16

В Воздушных силах ответили на слова топ-генерала США о том, что для Украины получение средств противовоздушной обороны важнее получения самолетов F-16. Позицию американского военного объяснил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игната попросили прокомментировать слова главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что в настоящее время основной потребностью ВСУ в наступлении является противовоздушная оборона и разминирование, а не получение истребителей F-16.

"Речь идет о краткосрочной перспективе – средства ПВО нужны нам каждый месяц. Вот мы используем за месяц определенное количество зенитных ракет – их нужно пополнять, потому что идут серьезные атаки России. Посмотрите за июнь-июль инфографику – масса дронов, масса ракет. Их надо чем-то уничтожать. Поэтому средства ПВО всегда будут в приоритете", – пояснил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что при этом никто не исключает предоставление Украине самолетов.

"Никто не исключает самолеты. Самолеты – это уже более долгосрочная перспектива, без которой нам не обойтись в любом случае. Сегодня пилоты выполняют задания на советской технике, выжимают из нее все, что можно. Максимально, что можно сделать, парни делают. Но без самолетов в будущем бороться с Россией будет чрезвычайно тяжело. Поэтому чем раньше пилоты поедут, приедут, тем быстрее будет наша победа", – сказал Игнат.

15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

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