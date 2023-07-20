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У Повітряних силах відповіли на слова топгенерала США, що ППО для України важливіше за F-16

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 09:35
У Повітряних силах відповіли на слова топгенерала США, що ППО для України важливіше за F-16 - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

У Повітряних силах відповіли на слова топгенерала США про те, що для України отримання засобів протиповітряної оборони важливіше за отримання літаків F-16. Позицію американського військового пояснив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігната попросили прокоментувати слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, що наразі основною потребою ЗСУ у наступі є протиповітряна оборона та розмінування, а не отримання винищувачів F-16.

"Йдеться про короткострокову перспективу – засоби ППО потрібні нам щомісяця. Ось ми використовуємо за місяць певну кількість зенітних ракет – їх потрібно поповнювати, тому що йдуть серйозні атаки Росії. Подивіться за червень-липень інфографіку – маса дронів, маса ракет. Їх треба чимось знищувати. Тому засоби ППО завжди будуть у пріоритеті", – пояснив речник Повітряних сил.

Він наголосив, що при цьому ніхто не виключає надання Україні літаків.

"Ніхто не виключає літаки. Літаки – це вже більш довгострокова перспектива, без якої нам не обійтися в будь-якому випадку. Сьогодні пілоти виконують завдання на радянській техніці, витискують з неї все, що можна. Максимально, що можна зробити, хлопці роблять. Але без літаків у майбутньому боротися з Росією буде надзвичайно важко. Тому чим раніше пілоти поїдуть, приїдуть, тим швидше буде наша перемога", – сказав Ігнат.

  • 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.
  • 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

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Наталія Медведєва
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Марк МілліЮрій ІгнатF-16
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