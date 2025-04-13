В возрасте 47 лет из жизни ушла директор Музея истории Киева Диана Попова
Диана Попова (Фото: Facebook)

На 48 году жизни после длительной борьбы с раком скончалась директор Музея истории Киева, кандидат исторических наук Диана Попова. Об этом сообщил ее муж Алексей Лушников.

"Привет всем. Пишу руками мужчины. Так получилось, что мой жизненный путь на Земле закончился. Я боролась как могла, но вселенную сказал достаточно <...> Надеюсь быть ангелом охранником для своих близких", – говорится в сообщении.

С октября 2014 года Попова возглавляла Департамент культуры Киевского городского совета, а в феврале 2021 года покинула этот пост. С сентября 2022 года она работала директором Музея истории Киева.

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