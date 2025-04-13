В возрасте 47 лет из жизни ушла директор Музея истории Киева Диана Попова

Диана Попова (Фото: Facebook)

На 48 году жизни после длительной борьбы с раком скончалась директор Музея истории Киева, кандидат исторических наук Диана Попова. Об этом сообщил ее муж Алексей Лушников.

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"Привет всем. Пишу руками мужчины. Так получилось, что мой жизненный путь на Земле закончился. Я боролась как могла, но вселенную сказал достаточно <...> Надеюсь быть ангелом охранником для своих близких", – говорится в сообщении.

С октября 2014 года Попова возглавляла Департамент культуры Киевского городского совета, а в феврале 2021 года покинула этот пост. С сентября 2022 года она работала директором Музея истории Киева.

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