У віці 47 років з життя пішла директорка Музею історії Києва Діана Попова

Діана Попова (Фото: Facebook)

На 48-му році життя після тривалої боротьби з раком померла директорка Музею історії Києва, кандидатка історичних наук Діана Попова. Про це повідомив її чоловік Олексій Лушніков.

"Привіт усім. Пишу руками чоловіка. Так вийшло, що мій життєвий шлях на Землі закінчився. Я боролася як могла, але всесвіт сказав досить <...> Сподіваюсь бути янголом-охоронцем для своїх близьких", – йдеться у дописі.

З жовтня 2014 року Попова очолювала Департамент культури Київської міської ради, а в лютому 2021 року залишила цю посаду. З вересня 2022 року вона працювала директоркою Музею історії Києва.

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