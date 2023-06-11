UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ВСУ перечислили взрывоопасные предметы, которые несет наводнение в Черное море

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 06:49
В ВСУ перечислили взрывоопасные предметы, которые несет наводнение в Черное море - Фото
Наталья Гуменюк (Фото: ОК 'Юг')

В Черное море принесло кучи мусора, в которых находятся разные типы взрывоопасных предметов, вымытые из вражеских позиций, после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Нельзя приближаться к предметам, которые выносит на берег. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк подчеркнула, что угроза минной опасности остается чрезвычайно высокой.

В Черном море специфические течения, которые могут относить кучи мусора очень далеко, а потом возвращать их к берегу, объяснила спикер.

Она предупредила, что кроме обычных противопехотных, противодесантных и противотанковых мин, которые смыло с вражеской линии обороны левого берега, в мусорных кучах может быть очень много более легких мин и других боеприпасов – из размытых складов боекомплекта.

"В этих кучах мусора могут быть и другие средства огневого и взрывного воздействия. К этим кучам мусора приближаться нельзя, даже когда их явно прибивает к берегу. Необходимо вызывать специалистов, чтобы они их обследовали", – заявил Гуменюк.

Она добавила, что в мусоре, который несет течение, может быть дополнительная опасность – она напомнила, что на деоккупированных территориях Силы обороны сталкивались с заминированными трупами животных, людей и предметов, которым не свойственно быть взрывоопасными.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.
  • Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.

Читайте также: "Черное море превращается в свалку и кладбище". ГПСУ показала последствия Каховки — видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаводнениечерное мореНаталья Гуменюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 