В ВСУ перечислили взрывоопасные предметы, которые несет наводнение в Черное море

В Черное море принесло кучи мусора, в которых находятся разные типы взрывоопасных предметов, вымытые из вражеских позиций, после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Нельзя приближаться к предметам, которые выносит на берег. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк подчеркнула, что угроза минной опасности остается чрезвычайно высокой.

В Черном море специфические течения, которые могут относить кучи мусора очень далеко, а потом возвращать их к берегу, объяснила спикер.

Она предупредила, что кроме обычных противопехотных, противодесантных и противотанковых мин, которые смыло с вражеской линии обороны левого берега, в мусорных кучах может быть очень много более легких мин и других боеприпасов – из размытых складов боекомплекта.

"В этих кучах мусора могут быть и другие средства огневого и взрывного воздействия. К этим кучам мусора приближаться нельзя, даже когда их явно прибивает к берегу. Необходимо вызывать специалистов, чтобы они их обследовали", – заявил Гуменюк.

Она добавила, что в мусоре, который несет течение, может быть дополнительная опасность – она напомнила, что на деоккупированных территориях Силы обороны сталкивались с заминированными трупами животных, людей и предметов, которым не свойственно быть взрывоопасными.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.

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