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"Черное море превращается в свалку и кладбище". ГПСУ показала последствия Каховки — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 14:10
Плавающий дом в Черном море
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В Государственной пограничной службе опубликовали видео последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции Россией для Черного моря и загрязнения акватории.

Пограничники заявляют, что фиксируют в Одесской области плавающие дома и их фрагменты, мебель, бытовую технику и автомобили.

Отмечается, что начинается мор рыбы. Вода несет мины и боеприпасы. 

ГПСУ призвала граждан быть острожными и обращаться в специальные службы при обнаружении опасных предметов.

"Море превращается в свалку и кладбище животных. Последствия экоцида — ужасающие", — сказано в сообщении.

Читайте также: ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Дмитрий Гриниченко
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