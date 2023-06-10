В Государственной пограничной службе опубликовали видео последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции Россией для Черного моря и загрязнения акватории.

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Пограничники заявляют, что фиксируют в Одесской области плавающие дома и их фрагменты, мебель, бытовую технику и автомобили.

Отмечается, что начинается мор рыбы. Вода несет мины и боеприпасы.

ГПСУ призвала граждан быть острожными и обращаться в специальные службы при обнаружении опасных предметов.

"Море превращается в свалку и кладбище животных. Последствия экоцида — ужасающие", — сказано в сообщении.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.

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