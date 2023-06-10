RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Чорне море перетворюється на звалище і цвинтар". ДПСУ показала наслідки підриву Каховки — відео видео

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 14:10
Плаваючий будинок у Чорному морі
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У Державній прикордонній службі опублікували відео наслідків підриву Каховської гідроелектростанції Росією для Чорного моря та забруднення акваторії.

Прикордонники заявляють, що фіксують на Одещині будинки та їхні фрагменти, що плавають, меблі, побутову техніку та автомобілі.

Зазначається, що починається мор риби. Вода несе міни та боєприпаси.

ДПСУ закликала громадян бути обережними та звертатися до спеціальних служб при виявленні небезпечних предметів.

"Море перетворюється на звалище і цвинтар тварин. Наслідки екоциду — жахливі", — сказано в повідомленні.

Читайте також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодеська областьчорне мореДПСУкаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 