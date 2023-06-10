У Державній прикордонній службі опублікували відео наслідків підриву Каховської гідроелектростанції Росією для Чорного моря та забруднення акваторії.

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Прикордонники заявляють, що фіксують на Одещині будинки та їхні фрагменти, що плавають, меблі, побутову техніку та автомобілі.

Зазначається, що починається мор риби. Вода несе міни та боєприпаси.

ДПСУ закликала громадян бути обережними та звертатися до спеціальних служб при виявленні небезпечних предметів.

"Море перетворюється на звалище і цвинтар тварин. Наслідки екоциду — жахливі", — сказано в повідомленні.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.

Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву.

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