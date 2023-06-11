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У ЗСУ перелічили вибухонебезпечні предмети, які несе повінь у Чорне море

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 06:49
У ЗСУ перелічили вибухонебезпечні предмети, які несе повінь у Чорне море - Фото
Наталія Гуменюк (Фото: ОК 'Південь')

У Чорне море принесло купи сміття, в яких знаходяться різні типи вибухонебезпечних предметів, вимиті з ворожих позицій після підриву росіянами Каховської ГЕС. Не можна наближатися до предметів, які виносить на берег. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк наголосила, що загроза мінної небезпеки залишається надзвичайно високою.

У Чорному морі специфічні течії, які можуть відносити купи сміття дуже далеко, а потім повертати їх до берега, пояснила спікерка.

Вона попередила, що крім звичайних протипіхотних, протидесантних та протитанкових мін, які змило з ворожої лінії оборони лівого берега, у купах сміття може бути дуже багато легших мін та інших боєприпасів – з розмитих складів боєкомплекту.

"У цих купах сміття можуть бути й інші засоби вогневого та вибухового впливу. До цих куп сміття наближатися не можна, навіть коли їх явно прибиває до берега. Необхідно викликати фахівців, щоб вони їх обстежили", – заявив Гуменюк.

Вона додала, що у смітті, яке несе течія, може бути додаткова небезпека – вона нагадала, що на деокупованих територіях Сили оборони стикалися із замінованими трупами тварин, людей та предметів, яким не властиво бути вибухонебезпечними.

Читайте також: "Чорне море перетворюється на звалище і цвинтар". ДПСУ показала наслідки підриву Каховки — відео

Наталія Медведєва
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