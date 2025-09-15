В ВСУ рассказали, сколько украинских военных пострадало от химического оружия
Медицинские силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали несколько тысяч случаев отравления украинских защитников в результате применения Россией химического оружия. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела гражданской защиты радиационной, химической и биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, имея перед собой раненого, прибывшего с позиции, на которую, в частности, были сброшены слезоточивые гранаты, его могут посчитать как обычного раненого и как исключительно пораженного или отравленного химическими веществами.
Власюк уточнил, что на данный момент Медицинские силы ВСУ зафиксировали более 3000 обращений с поражениями или отравлениями различной степени тяжести. Но, по его данным, информация о смертельных случаях требует верификации.
Полковник отметил, что на линии боевого соприкосновения украинские защитники постоянно подвергаются воздействию огневых средств, огромному стрессу и психологическому воздействию, поэтому стоит отдельно проверять каждый случай поражения или отравления в результате применения химического оружия.
Власюк пояснил, что это очень многофакторная проверка, которая охватывает и опрос военнослужащего, исследование его вещей, а также исследование места, где боец выполнял задание.
Сейчас есть информация об около 3000 пострадавших военнослужащих, повторил он.
- 20 мая 2025 года ЕС впервые ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине.
- В июле сообщалось, что голландские разведслужбы собрали доказательства того, что Россия широко применяет запрещенное химическое оружие на фронте в Украине, в частности вещество хлорпикрин.
Комментарии (0)