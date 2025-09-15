В ВСУ рассказали, сколько украинских военных пострадало от химического оружия

Информация о смертях в результате применения оккупантами химических веществ нуждается в верификации, заявил Артем Власюк

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Медицинские силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали несколько тысяч случаев отравления украинских защитников в результате применения Россией химического оружия. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела гражданской защиты радиационной, химической и биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, имея перед собой раненого, прибывшего с позиции, на которую, в частности, были сброшены слезоточивые гранаты, его могут посчитать как обычного раненого и как исключительно пораженного или отравленного химическими веществами.

Читайте также Химическое оружие и химическая политика террористических режимов

Власюк уточнил, что на данный момент Медицинские силы ВСУ зафиксировали более 3000 обращений с поражениями или отравлениями различной степени тяжести. Но, по его данным, информация о смертельных случаях требует верификации.

Полковник отметил, что на линии боевого соприкосновения украинские защитники постоянно подвергаются воздействию огневых средств, огромному стрессу и психологическому воздействию, поэтому стоит отдельно проверять каждый случай поражения или отравления в результате применения химического оружия.

Власюк пояснил, что это очень многофакторная проверка, которая охватывает и опрос военнослужащего, исследование его вещей, а также исследование места, где боец выполнял задание.

Сейчас есть информация об около 3000 пострадавших военнослужащих, повторил он.