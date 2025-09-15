У ЗСУ розповіли, скільки українських військових постраждало від хімічної зброї

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Медичні сили Збройних Сил України зафіксували кілька тисяч випадків отруєння українських захисників у результаті застосування Росією хімічної зброї. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу цивільного захисту радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, маючи пораненого перед собою, який прибув з позиції, на яку, зокрема були скинути сльозогінні гранати, його можуть порахувати як звичайного пораненого та як виключно ураженого або отруєного хімічними речовинами.

Власюк уточнив, що на цей час Медичні сили ЗСУ зафіксували понад 3000 звернень з ураженнями або отруєннями різного ступеня тяжкості. Але, за його даними, інформація щодо смертельних випадків потребує верифікації.

Полковник наголосив, що на лінії бойового зіткнення українські захисники постійно зазнають впливу вогневих засобів, величезного стресу та психологічного впливу, тому варто окремо перевіряти кожен випадок ураження або отруєння внаслідок застосовання хімічної зброї.

Власюк пояснив, що це дуже багатофакторна перевірка, яка охоплює й опитування військовослужбовця, дослідження його речей, а також дослідження місця, де боєць виконував завдання.

