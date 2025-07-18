На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в поджоге храма и провокациях

Мужчина якобы оставил на церкви надпись, направленную на разжигание национальной вражды

Задержанный (Фото: Telegram Полиция Закарпатья)

Полиция Ужгорода совместно со Службой безопасности Украины задержала 28-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге греко-католического храма на Закарпатье. Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел вечером 16 июля в селе Паладь-Комаровцы.

Как сообщили правоохранители, мужчина также подозревается в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной вражды.

Он якобы оставил на фасаде храма надпись провокационного характера.

Действия задержанного квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, а также как умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

17 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поджог церкви в Паладь-Комаровцах был направлен на "запугивание венгров".

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, инцидент на Закарпатье был подхвачен российской пропагандой для разжигания конфликта и продвижения нарративов о "преследованиях венгров" в Украине.

"Цель таких информационных вбросов – обострение межнациональных отношений, дискредитация украинской власти и создание поводов для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины", – предупредили в ЦПД.