На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в поджоге храма и провокациях
Полиция Ужгорода совместно со Службой безопасности Украины задержала 28-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге греко-католического храма на Закарпатье. Об этом сообщает полиция области.
Инцидент произошел вечером 16 июля в селе Паладь-Комаровцы.
Как сообщили правоохранители, мужчина также подозревается в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной вражды.
Он якобы оставил на фасаде храма надпись провокационного характера.
Действия задержанного квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, а также как умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.
17 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поджог церкви в Паладь-Комаровцах был направлен на "запугивание венгров".
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, инцидент на Закарпатье был подхвачен российской пропагандой для разжигания конфликта и продвижения нарративов о "преследованиях венгров" в Украине.
"Цель таких информационных вбросов – обострение межнациональных отношений, дискредитация украинской власти и создание поводов для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины", – предупредили в ЦПД.
- 15 июля венгерский премьер Орбан заявил, что будет требовать от ЕС ввести санкции против Украины из-за предполагаемого смертельного избиения венгра в территориальном центре комплектования на Закарпатье.
- Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли эту информацию. Погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
- В ответ на обострение ситуации со стороны Венгрии, представитель украинской дипломатии Тихий заявил, что если Будапешт обеспокоен судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то ему нужно потребовать от России прекращения войны.
- 17 июля Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным руководителям, которых Будапешт обвиняет в предполагаемой причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье.
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