На Закарпатті затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалі храму і провокаціях

Чоловік нібито залишив на церкві напис, спрямований на розпалювання національної ворожнечі

Затриманий (Фото: Telegram Поліція Закарпаття)

Поліція Ужгорода спільно зі Службою безпеки України затримали 28-річного закарпатця, якого підозрюють у підпалі греко-католицького храму на Закарпатті. Про це повідомляє поліція області.

Інцидент трапився ввечері 16 липня в селі Паладь-Комарівці.

Як повідомили правоохоронці, чоловік також підозрюється у діях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні та розпалювання національної й релігійної ворожнечі.

Він нібито залишив на фасаді храму напис провокативного характеру.

Дії затриманого кваліфікували як порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

17 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підпал церкви у Паладь-Комарівцях був спрямований на "залякування угорців".

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, інцидент на Закарпатті підхопила російська пропаганда для розпалювання конфлікту та просування наративів про "утиски угорців" в Україні.

"Мета таких інформаційних вкидів – загострення міжетнічних відносин, дискредитація української влади та створення приводів для зовнішнього втручання у внутрішні справи України", – попередили в ЦПД.