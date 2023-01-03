Запорожье. Армия России ударила по объектам гражданской инфраструктуры, есть раненый — ОВА

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В Запорожье прогремел ряд громких взрывов, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.

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По словам источника, в городе был слышен ряд мощных взрывов. После этого в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал местных жителей срочно идти в ближайшие укрытия и находиться там до отбоя.

Официальной информации о возможных прилетах, разрушениях и пострадавших пока нет.

ОБНОВЛЕНО в 23:26. Глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что противник атаковал ракетами окраины Запорожья — прилет зафиксирован на объектах гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, один человек ранен, на месте ударов работают все службы.

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Дмитро Гриниченко

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