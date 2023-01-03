Запорожье. Армия России ударила по объектам гражданской инфраструктуры, есть раненый — ОВА
В Запорожье прогремел ряд громких взрывов, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.
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По словам источника, в городе был слышен ряд мощных взрывов. После этого в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал местных жителей срочно идти в ближайшие укрытия и находиться там до отбоя.
Официальной информации о возможных прилетах, разрушениях и пострадавших пока нет.
ОБНОВЛЕНО в 23:26. Глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что противник атаковал ракетами окраины Запорожья — прилет зафиксирован на объектах гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, один человек ранен, на месте ударов работают все службы.
- Украинские военные 31 декабря результативно ударили по армии России в Запорожской области.
- В прошедшие дни ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем, а также ударили по армии РФ в районе Чаплинки под Херсоном.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
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