"Важный шаг". США и ЕС приветствовали закон о перезапуске ВККС

Посольство США в Украине назвало "важным шагом" принятие закона №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Европейский союз готов предоставить независимых экспертов в комиссию по отбору членов ВККС.

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Посольство США приветствовало в Facebook принятие закона, а также поздравило Верховную Раду и руководство Украины с "важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе". Дипломаты ожидают окончательного текста закона в соответствии с рекомендациями Венецианский комиссии (ВК).

При этом там отметили, что с нетерпением ожидают принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП), чтобы "дополнить сегодняшние достижения".

"США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении №3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины", – добавили в посольстве.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twiiter назвал принятие закона о ВККС "решительным шагом к фундаментальной реформе судебной системы Украины" и также надеется увидеть окончательный текст законопроекта в соответствии с рекомендациями ВК.

"ЕС готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора в ВККС. Для проведения всеобъемлющей судебной реформы необходимо реформировать и ВСП – соответствующий законопроект уже разработан", – добавил он.

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В январе 2021 года ЦПК сообщил, что правовой комитет поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе ВККС. В период новогодних праздников члены комитета якобы переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там говорится, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

Вчера, 29 июня, Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д о восстановлении работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

Марк Сировой

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