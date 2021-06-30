UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Важный шаг". США и ЕС приветствовали закон о перезапуске ВККС

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 07:28
Верховна Рада (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Посольство США в Украине назвало "важным шагом" принятие закона №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Европейский союз готов предоставить независимых экспертов в комиссию по отбору членов ВККС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Посольство США приветствовало в Facebook принятие закона, а также поздравило Верховную Раду и руководство Украины с "важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе". Дипломаты ожидают окончательного текста закона в соответствии с рекомендациями Венецианский комиссии (ВК).

При этом там отметили, что с нетерпением ожидают принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП), чтобы "дополнить сегодняшние достижения".

"США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении №3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины", – добавили в посольстве.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twiiter назвал принятие закона о ВККС "решительным шагом к фундаментальной реформе судебной системы Украины" и также надеется увидеть окончательный текст законопроекта в соответствии с рекомендациями ВК.

"ЕС готов назначить независимых экспертов для поддержки отбора в ВККС. Для проведения всеобъемлющей судебной реформы необходимо реформировать и ВСП – соответствующий законопроект уже разработан", – добавил он.

Читайте также: Зеленский о новом законе: Теперь судебная мафия не сможет влиять на ВККС

  • В январе 2021 года ЦПК сообщил, что правовой комитет поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе ВККС. В период новогодних праздников члены комитета якобы переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.
  • 5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там говорится, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.
  • 21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.
  • Вчера, 29 июня, Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д о восстановлении работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией. 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа европейский союз Посольство США венецианская комиссия ВККС Матти Маасикас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 