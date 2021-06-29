Зеленский о новом законе: Теперь судебная мафия не сможет влиять на ВККС
Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой законопроектов о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и лишении свободы за ложь в декларации. Об этом Зеленский написал в Facebook.
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"Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом", – написал президент о законопроекте о восстановлении работы ВККС.
Он считает, что ВККС будет сформирована так, "чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".
"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно – они против реальной судебной реформы в Украине", – отметил Зеленский.
Кроме того, напомнил президент, депутаты вернули "реальную жесткую ответственность" за ложь в декларациях. Должностных лиц и депутатов, которые попытаются скрыть свои активы, ожидает лишение свободы, написал он.
"И это справедливо, ведь тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение", – написал президент.
- 26 января 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект №4651, который возвращает лишение свободы как наказание за недостоверное декларирование. 3 июня Рада приняла его с правками. В общественной организации ЦПК раскритиковали законопроект из-за правок, позволяющих не декларировать имущество родственников. НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать его.
- Сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д о восстановлении работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.
- Также Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях чиновников, поддержав предложения Зеленского.
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