Зеленский о новом законе: Теперь судебная мафия не сможет влиять на ВККС

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой законопроектов о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и лишении свободы за ложь в декларации. Об этом Зеленский написал в Facebook.

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"Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом", – написал президент о законопроекте о восстановлении работы ВККС.

Он считает, что ВККС будет сформирована так, "чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно – они против реальной судебной реформы в Украине", – отметил Зеленский.

Кроме того, напомнил президент, депутаты вернули "реальную жесткую ответственность" за ложь в декларациях. Должностных лиц и депутатов, которые попытаются скрыть свои активы, ожидает лишение свободы, написал он.

"И это справедливо, ведь тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение", – написал президент.

Вадим Ребрина

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