Вакарчук рассказал об отношениях с олигархами

Святослав Вакарчук (фото - скриншот видео)

Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который несколько месяцев держал всех в напряжении по вопросу - будет он баллотироваться в президенты в 2019 году или нет, а затем отказался, заявил, что у него нет связей с украинскими олигархами. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Никаких отношений ни с одним украинским олигархом я не имею и иметь не буду. Это против моих принципов. Давайте на этом поставим точку", - подчеркнул Вакарчук.

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По его словам Вакарчука, у него нет отношений, в частности, с олигархом Виктором Пинчуком, а на форум YES, который организует Пинчук, его приглашают уже не первый год.

"Я считаю, что это важная площадка для того, чтобы обсуждать различные темы, задавать вопросы, связанные с Украиной и отношениями в мире. Туда приезжает огромное количество интересных, умных, влиятельных людей. И я очень рад, что есть такая площадка. Если есть возможность там выступить, когда мне есть, что сказать, я обязательно это делаю", - отметил Вакарчук.

По его словам, в этот раз он воспользовался возможностью и выступил для того, чтобы показать, что старая политическая культура должна уйти в прошлое. "Именно об этом я там говорил", – добавил Вакарчук.

15 февраля Вакарчук озвучил для украинцев "подсказку", как выбрать того, за кого проголосовать.

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