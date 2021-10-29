"Вакцинирован и защищен!". Привитые против COVID-19 полицейские будут носить спецзначки

С понедельника все вакцинированные патрульные полицейские и участковые офицеры полиции заступят на службу со специальными значками о том, что они привиты против COVID-19. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире передачи Право на владу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На значках, которые будут носить полицейские, написано "Вакцинирован и защищен!". С такими значками, по словам Клименко, вакцинированные правоохранители заступят на службу с понедельника, 1 ноября.

Он отметил, что против COVID-19 на данный момент вакцинированы более 80% сотрудников полиции.

Процесс вакцинации правоохранителей начался в апреле 2021-го. В период прошлой волны эпидемии, по словам главы Нацполиции, умерли 20 полицейских, еще сотни – попали в реанимацию.

Сейчас коронавирус подтвержден у 2200 полицейских, но в реанимации, по словам Клименко, правоохранителей с ковидом практически нет.

"И, слава Богу, ни одной смерти. Мы не подвергаем опасности наших граждан и будем требовать, чтобы граждане, преступившие закон, тоже отвечали перед законом", – заявил Клименко.

Также глава Нацполиции призвал украинцев прививаться против COVID-19 и сообщать о случаях торговли фейковыми сертификатами по телефонам 0 800 505 170 или 102.

Читайте также: На фоне рекордов и красных зон. Украина достигла отметки в 17 млн прививок от коронавируса

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.