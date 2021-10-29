На фоне рекордов и красных зон. Украина достигла отметки в 17 млн прививок от коронавируса

На фоне рекордной заболеваемости коронавирусом и расширения красных зон карантина в Украине достигли отметки в 17 млн сделанных прививок от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала кампании вакцинации в Украине сделали 17 082 799 прививок. Хотя бы одну дозу получили 9 790 280 человек, две – 7 292 521. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 054 857 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 859 223;

AstraZeneca/Oxford – 1 266 291;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

За сутки от коронавируса вакцинировали 289 241 человека (рекорд был позавчера – под 192 000). Первой дозой – 214 103, второй – 75 138. Данные по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 127 339;

CoronaVac (Sinovac) – 100 996;

AstraZeneca/Oxford – 60 906.

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Марк Сировой

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