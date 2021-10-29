На фоне рекордов и красных зон. Украина достигла отметки в 17 млн прививок от коронавируса
На фоне рекордной заболеваемости коронавирусом и расширения красных зон карантина в Украине достигли отметки в 17 млн сделанных прививок от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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С начала кампании вакцинации в Украине сделали 17 082 799 прививок. Хотя бы одну дозу получили 9 790 280 человек, две – 7 292 521. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 054 857 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 2 859 223;
AstraZeneca/Oxford – 1 266 291;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
За сутки от коронавируса вакцинировали 289 241 человека (рекорд был позавчера – под 192 000). Первой дозой – 214 103, второй – 75 138. Данные по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 127 339;
CoronaVac (Sinovac) – 100 996;
AstraZeneca/Oxford – 60 906.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
- В Украине два дня подряд фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусом – более 26 000 инфицированных. В начале недели был и рекорд суточной смертности – 734 летальных исхода.
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