Варфоломей обратился к патриархам по поводу Украины

Патриарх Варфоломей (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Вселенский патриарх Варфоломей написал обращение к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, в котором призвал их поддержать предоставление автокефалии новообразованной Православной церкви Украины. Письмо опубликовано на сайте Orthodoxia Info.

"Реализация [наших] усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать томос об автокефалии и провести совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви [Украины]", - заявил Варфоломей в своем письме.

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Сообщается, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны изучить подробности текста томоса, чтобы приступить к признанию новой церкви.

В письме Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной.

Патриарх подчеркнул: "Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, у нас не будет оправдания в Судный день".

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29 декабря 2019 года митрополит Епифаний заявил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присоединиться к украинской объединенной церкви.

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