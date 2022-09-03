"Вас никто не боится". У Резникова опровергли слово "русофобия" и предложили альтернативу

В Минобороны высмеяли слово "русофобия", которое часто использует российская пропаганда. Соответствующую запись ведомство опубликовало в Twitter.

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Там напомнили российским ботам, что существует словарь, и согласно ему, слово "фобия" означает страх.

"Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а русо-гоу-хомия (от англ. "go home": идти домой. – Ред.)", – написали в Минобороны.

Ранее Минобороны троллило указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении армии РФ.

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Марко Сировой

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