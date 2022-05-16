Вчера корабли не топили и самолеты не сбивали. Потери российских оккупантов: инфографика
Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России на 16 мая составляет 27 700 военнослужащих армии захватчиков. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Общие боевые потери врага с 24 февраля по 16 мая:
личного состава — около 27 700 человек (+300 за прошедшие сутки);
танков — 1228 единиц (+8);
боевых бронированных машин — 2974 (+16);
артиллерийских систем — 577 (+22);
РСЗО — 195 (0);
средств ПВО — 89 (0);
самолетов — 200 (0);
вертолетов — 165 (+1);
автотехники — 2101 (+14);
кораблей/катеров — 13 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 427 (+11);
спецтехники — 42 (0);
крылатых ракет — 97 (+2).
- В Мариуполе уничтожено 6000 российских оккупантов и до 80 танков: подсчеты "Азова".
- 15 мая разведка Британии сообщила, что армия РФ потеряла треть войск, собранных для вторжения, и около месяца не сможет ускорить наступление.
Читайте также: Арестович о 25 000 уничтоженных оккупантах: Еще работать и работать
Комментарии