Вчера корабли не топили и самолеты не сбивали. Потери российских оккупантов: инфографика

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России на 16 мая составляет 27 700 военнослужащих армии захватчиков. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 16 мая:

личного состава — около 27 700 человек (+300 за прошедшие сутки);

танков — 1228 единиц (+8);

боевых бронированных машин — 2974 (+16);

артиллерийских систем — 577 (+22);

РСЗО — 195 (0);

средств ПВО — 89 (0);

самолетов — 200 (0);

вертолетов — 165 (+1);

автотехники — 2101 (+14);

кораблей/катеров — 13 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 427 (+11);

спецтехники — ​​42 (0);

крылатых ракет — 97 (+2).

В Мариуполе уничтожено 6000 российских оккупантов и до 80 танков: подсчеты "Азова".

15 мая разведка Британии сообщила, что армия РФ потеряла треть войск, собранных для вторжения, и около месяца не сможет ускорить наступление.

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Евгений Пилипенко

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