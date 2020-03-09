"Вечных людей нет". В Слуге народа попробуют подготовить замену Авакову

Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, "если вырастет", то сможет возглавить МВД. Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
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"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения", - сказала она.
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При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы "и по полиции, и по другим моментам", но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что "все будет в порядке".
"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 000 личного состава", - пояснила она.
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