"Вечных людей нет". В Слуге народа попробуют подготовить замену Авакову

Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, "если вырастет", то сможет возглавить МВД. Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения", - сказала она.

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При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы "и по полиции, и по другим моментам", но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что "все будет в порядке".

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 000 личного состава", - пояснила она.

9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского. Президент во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

Екатерины Гандзюк . 6 февраля 2020-го Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета

3 марта на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил , что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".

4 марта Рада оставила Авакова на должности главы МВД.

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