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"Вечных людей нет". В Слуге народа попробуют подготовить замену Авакову

"Вечных людей нет". В Слуге народа попробуют подготовить замену Авакову - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
09.03.2020, 18:45

Евгения Кравчук из Слуги народа сказала, что министру внутренних дел Авакова планируют назначить зама. Если он "вырастет", то сможет возглавить МВД

Для замены министра внутренних дел Арсена Авакова во фракции Слуга народа сначала планируют назначить его заместителя, который, "если вырастет", то сможет возглавить МВД. Об этом в интервью 24 каналу сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения", - сказала она.

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При этом Кравчук добавила, что к Авакову есть вопросы "и по полиции, и по другим моментам", но пока у президента Владимира Зеленского нет кандидата, который гарантировал бы, что "все будет в порядке".

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 000 личного состава", - пояснила она.

  • 9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского. Президент во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".
  • 6 февраля 2020-го Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.
  • 3 марта на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил, что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".
  • 4 марта Рада оставила Авакова на должности главы МВД.

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Марк Сировой
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