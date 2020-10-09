Ведомственные больницы привлекут к борьбе с коронавирусом из-за нехватки койкомест
На совещании премьера Дениса Шмыгаля и глав ОГА обсудили координацию борьбы с коронавирусом и выплаты врачам
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных администраций по ситуации с эпидемией коронавируса, решено привлечь к госпитализации пациентов с COVID-19 ведомственные больницы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
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В ходе совещания обсуждалась проблема с доплатами медикам за сентябрь. По словам Шмыгаля, их не выплатили почти в 160 медицинских учреждениях в разных областях.
Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова предоставить информацию о выплатах, на основе которой Кабмин обратится в Офис президента, чтобы соответствующие главы ОГА понесли дисциплинарную ответственность.
По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос привлечения ведомственных больниц и больниц НАН к лечению COVID-19, чтобы увеличить число койко-мест.
Главам ОГА и Киевской горадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности, по проведению массовых мероприятий.
Департаментам здравоохранения регионов поручено проработать маршрутизацию для упорядочения перевозки заболевших коронавирусом.
Решено проводить подобные совещания трижды в неделю.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- 5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5804 человек.
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