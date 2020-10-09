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Ведомственные больницы привлекут к борьбе с коронавирусом из-за нехватки койкомест

09.10.2020, 14:46
Ведомственные больницы привлекут к борьбе с коронавирусом из-за нехватки койкомест - Фото
Денис Шмыгаль проводит совещание с главами ОГА (Фото – пресс-служба Кабмина)

На совещании премьера Дениса Шмыгаля и глав ОГА обсудили координацию борьбы с коронавирусом и выплаты врачам

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных администраций по ситуации с эпидемией коронавируса, решено привлечь к госпитализации пациентов с COVID-19 ведомственные больницы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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В ходе совещания обсуждалась проблема с доплатами медикам за сентябрь. По словам Шмыгаля, их не выплатили почти в 160 медицинских учреждениях в разных областях.

Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова предоставить информацию о выплатах, на основе которой Кабмин обратится в Офис президента, чтобы соответствующие главы ОГА понесли дисциплинарную ответственность.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос привлечения ведомственных больниц и больниц НАН к лечению COVID-19, чтобы увеличить число койко-мест.

Главам ОГА и Киевской горадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности, по проведению массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения регионов поручено проработать маршрутизацию для упорядочения перевозки заболевших коронавирусом.

Решено проводить подобные совещания трижды в неделю.

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Денис Юдин
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