Ведомственные больницы привлекут к борьбе с коронавирусом из-за нехватки койкомест

На совещании премьера Дениса Шмыгаля и глав ОГА обсудили координацию борьбы с коронавирусом и выплаты врачам

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами областных администраций по ситуации с эпидемией коронавируса, решено привлечь к госпитализации пациентов с COVID-19 ведомственные больницы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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В ходе совещания обсуждалась проблема с доплатами медикам за сентябрь. По словам Шмыгаля, их не выплатили почти в 160 медицинских учреждениях в разных областях.

Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова предоставить информацию о выплатах, на основе которой Кабмин обратится в Офис президента, чтобы соответствующие главы ОГА понесли дисциплинарную ответственность.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос привлечения ведомственных больниц и больниц НАН к лечению COVID-19, чтобы увеличить число койко-мест.

Главам ОГА и Киевской горадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности, по проведению массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения регионов поручено проработать маршрутизацию для упорядочения перевозки заболевших коронавирусом.

Решено проводить подобные совещания трижды в неделю.

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5804 человек.

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Денис Юдин

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