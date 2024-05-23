Великобритания предоставила Украине пакет военной помощи на $190 млн

Грант Шэппс (Фото: EPA)

Великобритания посылает Вооруженным Силам Украины новый пакет военной помощи на 150 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно $190 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс, передает издание The Sun.

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По словам главы Минобороны Великобритании, новый пакет поможет укрепить противовоздушную и морскую оборону Украины, а также защитить инфраструктуру страны. Британия и ее союзники предоставили радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму $89 млн.

Кроме того, Лондон выделил $101 млн на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

"Помощь ВСУ содержит больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления Военно-морских сил", – заявил глава оборонного ведомства Великобритании.

11 мая Минобороны Великобритании объявило о крупнейшем в истории пакете помощи для ВСУ. В его рамках Лондон предоставит Украине вооружение на 500 млн фунтов.

13 мая посол Великобритании Гаррис заявил, что Лондон взял на себя обязательство ежегодно выделять на военную поддержку Украины $3,7 млрд.

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